L’EURISPES “SBARCA” A BENEVENTO. UNICA SEDE REGIONALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

L’Eurispes apre i suoi uffici in Campania ed ha scelto Benevento quale unica sede regionale presso la Camera di Commercio.

L’iniziativa sarà presentata GIOVEDÌ 30 LUGLIO ALLE ORE 16 nella Sala Conferenze dell’Ente Camerale da Gian Maria Fara, fondatore e presidente di Eurispes; parteciperà il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e i lavori saranno introdotti dal Presidente della Camera di Commercio, Antonio Campese.

Eurispes è un ente che opera, dal 1982, nel campo della ricerca politica, economica e sociale ed è iscritto all’Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca del MIUR dal 1986.

Dalla sua creazione ad oggi, ha realizzato centinaia di ricerche, raccontando l’Italia attraverso il Rapporto Italia, giunto alla 32° edizione.

L’attività dell’ente prevede la realizzazione e la divulgazione di diversi filoni di ricerca; partnership con altre realtà istituzionali e private; progetti che sviluppano alcune delle tematiche individuate attraverso il costante lavoro di monitoraggio della realtà italiana in comparazione con i paesi europei ed extraeuropei; promozione e realizzazione di incontri e convegni; formazione e diffusione della conoscenza.

“Siamo certi – afferma Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio – che un istituto così importante per la vita culturale del nostro Paese darà un contributo fondamentale al dibattito sociale, economico e culturale del nostro Sannio. Con il suo apporto, si eleverà il tono del confronto tra tutte le forze in campo nella nostra comunità. Di certo, le ricerche, gli studi, gli approfondimenti, che saranno dedicati alla nostra realtà, costituiranno un punto di riferimento fondamentale perché la progettualità da immaginare e costruire per Benevento e la sua provincia diventi vincente, in grado di determinare la svolta, sotto ogni profilo, che tutti auspichiamo”.