VIABILITA’. A16, CHIUSURE NOTTURNE Benevento-Avellino ovest verso Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire

lo spostamento delle barriere new jersey di cantiere, in

corrispondenza dei viadotti “Carafone”,”Vallonalto I” e “Vallonalto

II” in direzione Canosa e dei viadotti ” Del Varco”,

”Boscogrande”, ”Del Duca”, ”Lenze Pezze” e ”Sabato” in

direzione Napoli, e a riconfigurare il transito su due corsie per

senso di marcia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di

chiusura, dalle 21:00 di oggi alle 7:00 di giovedì 30 luglio sarà

chiuso il tratto tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa. In

alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, si

potrà proseguire sulla SS7 Nazionale della Puglia, con rientro sulla

A16, alla stazione di Avellino ovest in direzione Canosa.

Sarà chiuso il tratto tra Benevento e Avellino ovest verso Napoli. In

alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si

potrà proseguire sulla SS7 Nazionale delle Puglie e seguire le

indicazioni per Pratola Serra-Avellino, con rientro sulla A16 alla

stazione autostradale di Avellino ovest. Nella stessa notte e con lo

stesso orario, sarà chiusa l’ area di servizio “Irpinia nord”, in

direzione Napoli.