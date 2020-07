Interventi per la messa in sicurezza delle strade per 150mila euro

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato stamani un programma stralcio di lavori per la messa in sicurezza e per la prevenzione degli incendi delle fasce di rispetto delle strade provinciali.

Il programma, che rientra nell’ambito Piano Forestale territoriale 2018/2020 (annualità 2020) finanziato dalla Regione Campania, che si realizza grazie ad un accordo con gli Enti delegati, mobilita risorse per 150mila Euro circa. I lavori saranno eseguiti in amministrazione diretta mediante l’impiego della manodopera idraulico-forestale in forza presso la Provincia.

Le banchine laterali che saranno messe in sicurezza ricadono nel territorio dei Comuni sui quali interviene per delega la Provincia e cioè: Airola, Amorosi, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Pietrelcina, Sant’Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Telese Terme.