Meteo, tornano i temporali

L’estate 2020 fin qui si è dimostrata piuttosto movimentata, con periodi stabili e soleggiati alternati a violenti episodi temporaleschi, l’ultimo dei quali avvenuto in Lombardia proprio una settimana fa. Questo trend è destinato a ripetersi anche nei prossimi giorni: già da lunedì infatti è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che lunedì 3 agosto un insidioso centro di bassa pressione, sospinto da correnti più fresche (in quota) e instabili di origine atlantica, riuscirà a far breccia nell’anticiclone, provocando un’incisiva fase di maltempo. A causa della tanta energia in gioco non è esclusa la possibilità di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi, in particolare tra basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge e rovesci interesseranno entro la serata anche Liguria, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Andrà meglio sul resto dell’Italia, salvo per un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro.

Questo blitz temporalesco sferrerà anche un duro colpo all’ondata di caldo : le temperature, infatti, scenderanno di diversi gradi, soprattutto al Nord e sui comparti adriatici del Centro. Su questi settori le temperature caleranno anche di 6/7°C, mentre sul resto del Paese la diminuzione risulterà più contenuta.

Martedì 4 il vortice si allontanerà velocemente dal nostro Paese provocando le ultime piogge solamente solamente sull’arco alpino orientale e, nel corso del pomeriggio, tra le zone interne di Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa.

Il team del sito ilmeteo.it anticipa che tra mercoledì 5 e venerdì 7 non sono previsti particolari scossoni, con l’alta pressione che riuscirà a riprendersi gli spazi perduti, garantendo una maggiore stabilità atmosferica e anche un nuovo aumento delle temperature su buona parte dei settori.

ilmeteo.it