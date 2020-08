Controlli autobus extraurbani in città, plauso del segretario UIL trasporti Pagliuca

Il segretario della UIL trasporti Cosimo Pagliuca si complimenta con il comandante della polizia municipale di Benevento Fioravante Bosco, per l’iniziativa di effettuare controlli serrati agli autobus extraurbani che invadono la città di Benevento.

Gli stessi effettuano soste e fermate in modo selvaggio senza le dovute autorizzazioni, passando per la città, causando traffico e mettendo in difficoltà gli autobus di linea dell’azienda Trotta e il regolare flusso delle autovetture.

Questa iniziativa è da un pò di anni che noi della Uil Trasporti l’abbiamo segnalata alle autorità locali e provinciali e al dirigente della Commissione Trasporti della Regione Campania.

Ringraziando nuovamente il comandate Bosco per la bella iniziativa, chiederemo a gran voce di costituire un tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali del territorio e l’assessore ai trasporti del Comune di Benevento e la Provincia, per risolvere almeno in parte e definitivamente la questione del trasporto pubblico in città.