Regionali. Zaccaria Spina scende in campo a sostegno del presidente De Luca

“Tra quelli che oggi si candidano a governare la Regione Campania non vi è un presidente migliore di Vincenzo De Luca.

Il nostro governatore rappresenta una vera e propria risorsa”. Così Zaccaria Spina annuncia la sua candidatura nella lista “CON DE LUCA- CAMPANIA POPOLARE”, rimarcando inoltre l’esigenza di affiancare a De Luca, per Benevento ed il Sannio, una rappresentanza più incisiva, esperta delle problematiche e delle potenzialità e che riesca finalmente a portare, nell’agenda e sui tavoli regionali istanze, prospettive e proposte concrete con effetti immediati e diretti per i sanniti. “Ho scelto di essere candidato nella lista ‘CON DE LUCA- CAMPANIA POPOLARE’ dove ho incontrato tanti compagni di viaggio che rappresentano un gruppo di elevatissima qualità ed enormi potenzialità.

Non più semplici portavoce di decisioni già prese, ma protagonisti delle fasi decisorie. Credo che la legge elettorale attuale penalizzi il nostro Sannio e critico tutti quelli (esponenti, partiti e movimenti) che per anni hanno taciuto e se ne sono ricordati (ma senza produrre risultati) solo alla fine della legislatura. Il Sannio sta pagando ad un prezzo altissimo la debolezza della propria rappresentanza e l’inesistenza di una politica capace di caratterizzare il territorio, per cui oggi siamo l’ultima ruota del carro, navigando a vista e facendo affidamento spesso solo ed esclusivamente sull’ intuito, sul sacrifici e sugli sforzi locali ed individuali. Basta slogan, basta alla fuga di cervelli ed alla conseguente desertificazione di giovani. Per questo ho deciso di candidarmi, raccogliendo l’invito di tantissimi amici e mettendo a disposizione una esperienza amministrativa maturata negli anni, che mi piacerebbe trasferire in Regione Campania, dove ci vogliono più Benevento e più Sannio, ma soprattutto cuore e determinazione”.