Teatro Romano di Benevento Lunedì 10 Agosto 2020 ore 19.30, 21.30 e 6.30

Lunedì 10 Agosto 2020, in occasione della notte delle stelle cadenti, apertura serale straordinaria al Teatro romano di Benevento dove si svolgerà la manifestazione “Eternità. L’infinita estensione del tempo che non ha avuto inizio e non avrà termine’’ con performance di musica, danza e poesia che si svilupperanno in tre momenti: al tramonto (ore 19,30), sera (ore 21,30) e all’alba (ore 6,30). Le musiche saranno eseguite da Giuseppe Granatello – pianoforte, Lorenza Maio – violino, le coreografie sono a cura di Gisella Marucci, Ilaria Mandato, Sara Scuderi con la collaborazione di Linda Ocone, con la direzione artistica di Carmen Castiello della Compagnia del Balletto di Benevento, letture di Alba Parrella.

L’iniziativa è organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania- Teatro romano di Benevento in collaborazione con la Provincia di Benevento e il Centro Studi Danza, con il sostegno di Sannio Europa, Allestimenti Umberto Rossi, Fondazione Città Spettacolo, Associazione Cultura e Letture, Strega Store, panificio Caggiano e La Guardiense.

Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori una prospettiva interpretativa del tempo e dello spazio attraverso la musica, la danza e la poesia nel suggestivo scenario del Teatro romano di Benevento. Le arti stimolano la conoscenza, che a sua volta nutre la sfera emotiva; le tre performance sono state ideate per tre momenti significativi che scandiscono lo scorrere del giorno: il malinconico tramonto sarà accompagnato dalle note di Chopin, l’energia della danza avvolgerà il mistero della notte in cui si liberano i desideri più reconditi, all’alba, l’aurora sarà simbolicamente colorata dalle note del “Mattino” di Grieg aspettando il levare del sole.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (uso obbligatorio delle mascherine, distanziamento fisico).

La partecipazione all’evento è con il biglietto di ingresso al sito.