M5S: incontro Sala-Grillo al mare, insieme in vacanza per un giorno

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Una giornata di vacanza assieme a Marina di Bibbona per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Beppe Grillo. Il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle ha ospitato Sala, in vacanza in Liguria, nella sua villa sulla costa livornese e insieme hanno passato la giornata, in compagnia delle rispettive compagne. Un incontro strettamente privato e senza contenuti politici, assicurano da Palazzo Marino.

All’inizio di quest’anno il sindaco di Milano aveva confermato di avere in corso con il comico genovese un “dialogo, che nasce da una comunanza di visione su tanti temi”. Una relazione “amicale” e “uno scambio che trovo molto stimolante”, aveva spiegato Sala. Il primo cittadino di Milano prima della nascita del governo giallorosso si era detto favorevole a un’alleanza fra Pd e M5S.