Vicende gestione nomine e revoche consorzio Asi. Matera risponde a Nanni Russo.

“Abbiamo appreso con molto stupore del maldestro tentativo di Nanni Russo – consigliere comunale di Benevento – di trascinare, in modo strumentale, l’azienda “Matera Vincenzo s.r.l” nella dialettica politica relativa alla vicende di gestione delle nomine e delle revoche all’interno del consorzio Asi.

Sul punto si precisa che il Sindaco di Bucciano e candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia, dott. Domenico Matera, non ha quote societarie, ne ha alcun tipo di interesse nella azienda. Inoltre, se volessimo entrare nel merito tecnico della questione: il lavoro di cui – in modo molto confusionario – parla il consigliere Nanni Russo risulta già completato per il 95%.

Allo stato i lavori sono fermi in quanto, da oltre un anno, a causa di una burocrazia lenta che sta creando danni soprattutto all’azienda, non viene approvata la variante tecnica. Ancora, mi corre l’obbligo di segnalare che, ad oggi, l’azienda “Matera Vincenzo srl”, pur avendo ormai quasi del tutto completato i lavori, non ha ricevuto alcun pagamento.

Infine, pur essendoci gli estremi per presentare querela formale, l’azienda esclude qualsiasi azione legale e auspica che, sia il mandante che gli esecutori di questa macchina del fango, si astengano per il futuro dal coinvolgimento di una privata azienda completamente estranea al panorama politico in vicende che non la riguardano.”

Avv. Massimiliano Ciervo, legale dell’azienda “Matera Vincenzo s.r.l”

Nanni Russo: “Stupisce la reazione scomposta del sindaco di Bucciano Matera sulla revoca di Iannace”.