ZACCARIA SPINA : ” RIDARE CENTRALITA’ AL SANNIO “

“La programmazione di risorse, investimenti e servizi non può avere come criterio più importante quello demografico, altrimenti il Sannio sarà sempre penalizzato, con conseguente accentuazione del tristissimo fenomeno della desertificazione”. Per questo Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA POPOLARE’, LIBERALDEMOCRATICI, MODERATI si dice pronto a lottare per invertire la marcia. “Benevento, ha sempre avuto una centralità, che però negli ultimi anni è venuta meno un po’ alla volta, tanto da essere marginalizzata come ultima provincia della regione Campania. Ma le potenzialità per essere attrattiva e creare sviluppo ed occupazione e, quindi, lavoro per i giovani e non solo, vi sono tutte. Sul Sannio andrebbero accesi potenti riflettori per dare a questa terra l’attenzione che merita. Per questo, provenendo anche dall’amministrazione attiva e conoscendo capillarmente i problemi, non per teoremi di massima ma per quotidianità, mi batterò con tutte le forze, prima umane e poi politico-amministrative, per arginare la desertificazione e rendere il Sannio una terra florida e produttiva. Mi batterò affinché non si verifichi l’equazione ‘minor numero di abitanti = minor servizi = ancora minor numero di abitanti’. Ciò impedirebbe anche quella che è stata una vera e propria fuga di cervelli.”