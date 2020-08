DL AGOSTO: PUZIO, “BENE FISCALITÀ AGEVOLATA E RECUPERO DEFICIT INFRASTRUTTURE AL SUD. NECESSARI ANCHE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE”

“Accolgo positivamente la fiscalità agevolata per il costo del lavoro nel meridione contenuta nel Dl Agosto, e promossa dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, a patto che l’intervento diventi strutturale e si accompagni al finanziamento agli investimenti delle imprese. Si tratta di un passo molto importante, uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali per il periodo ottobre- 2020, che produrrà risultati in breve termine, e darà respiro finché si produrranno gli effetti degli altri incentivi sugli investimenti. Un’operazione in cui il rilancio del Sud diventa la chiave per la ripartenza, grazie a una serie di misure decisive che puntano anche a colmare il deficit di infrastrutture del Sud, nodo cruciale che ha prodotto il gap di competitività con il resto della nostra Penisola. E che ha reso ancora più difficile e costoso lavorare al Sud, favorendo così il lavoro sommerso, perdita di occupazione e di nuovi investimenti. Con il pacchetto Sud il Governo ha finalmente posto le basi per l’avvio di un serio processo di reindustrializzazione di tutto il Meridione, che diventa trainante nel processo di ripresa dell’Italia intera. Ma la positività dell’intervento nell’ambito di una politica di incentivi al costo del lavoro è legata alla capacità delle imprese di essere flessibili, e di rispondere al meglio nell’attuale momenti di crisi. Per questo ribadisco la necessità che alla decontribuzione si aggiunga una pratica governativa indirizzata a finanziamenti agevolati agli investimenti. Altrettanto importante sarà ottenere il placet da Bruxelles per utilizzare i fondi del Recovery Fund al fine di prolungare l’agevolazione fino al 2029, e vigilare sull’idonea collocazione di questi fondi, per ottenere così l’effetto sperato sull’economia italiana, gravemente provata dalla pandemia di Covid-19” – Così Antonio Puzio, candidato al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento con Centro Democratico.