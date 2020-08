Nelle Sale espositive della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, è stata inaugurata la IV Edizione della BeneBiennale, biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento, presieduta da Maurizio Caso Panza per la direzione artistica di Chiara Massini, rientrante nel Cartellone di “Città Spettacolo”.

Ad aprire simbolicamente del porte del monumento longobardo-rinascimentale alla esposizione di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, l’assessore comunale Carmela Coppola in rappresentanza del Sindaco del Capoluogo, Clemente Mastella.

In un indirizzo di saluto, l’assessore ha voluto sottolineare in particolare l’importanza del ntema trattato da questo appuntamento ormai divenuto tradizionale e cioé “La libertà”. Dal canto suo, il Presidente Caso Panza di BeneBiennale ha posto l’accento sulla sempre maggiore risposta positiva degli artisti di tanti Paesi all’appello la Rassegna

provenienti da sette diversi Paesi per la Direzione critica di Maurizio Vitiello. Una Giuria, composta Adriano Andrighetto, Angelo Orsillo, Leonildo Bocchino, Massimiliano Mascolini, sotto la Presidenza di Antonella Nigro, valuterà le opere.

Il tema affrontato quest’anno da BeneBiennale è in quanto, come affermato dal , in questi ultimi mesi si è sofferto della libertà limitata da Coronavirus: BeneBiennale vuole, dunque, dare un messaggio positivo, di speranza per il futuro. Il quarto appuntamento di BeneBiennale peraltro si sviluppa sulla parola d’ordine “Respect for art”, “Rispetto per l’arte”, per evidenziare il grave danno che costantemente patisce il nostro patrimonio artistico sempre più frequentemente violato da sconsiderati, da vandali o da predatori e sensibilizzare dunque lì’opini8one pubblica su questo tema.

Numerose sono le manifestazioni collaterali previste in Programma da BeneBiennale: tra queste, la consegna del Premio “Calidonio d’Oro” alla carriera al maestro Mimmo Paladino.

Il 23 agosto 2020, ma alle ore 11.30 l’inaugurazione della BeneBiennale IV edizione, con la partecipazione del direttore artistico Massini, del direttore critico Vitiello, la presidente della Giuria Nigro, il presidente del BeneBiennale Caso Panza, il direttore dell’Accademia di Fotografia Benevento Angelo Orsillo, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore Oberdan Picucci, il direttore artistico di “Città Spettacolo”, Renato Giordano.

Durante l’inaugurazione si avranno i seguenti momenti:

la poetessa Graziella Bergantino leggerà alcuni componimenti;

l’artista Campurato Michelina eseguirà una performance di body painting;

l’installazione “Aiuto alla libertà”;

l’inaugurazione del nuovo “Padiglione Limes’ per le proposte artistiche internazionali con la Personale dell’artista argentina Marcela Cernadas.

Video Art degli artisti della IV Edizione;

Si procederà alla premiazione del TGR Campania;

video Licantropa di Slobodanka Ciric;

Gli artisti presenti alla BeneBiennale del 2020 sono: Marcello Agostinelli, Adriano Andrighetto, Mariella Bellantone, Graziella Bergantino, Susanna Biasini, Emilio Bilotta, Daria Bollo, Selene Bonavita, Giuliana Borgonovo, Michelina Camputaro, Beatriz Cardenas, Orazio Casbarra, Patrizia Cavazzuti, Biagio Cerbone, Luigi Cipriano, Slobodanka Ciric, Carlo Curatoli, Felice De Falco, Carmine Elefante, Jenny Esposito, Natali Ferrary, Rosalia Ferreri, Vittorio Fumasi, Mariano Goglia, Paolo Golfino, Pierpaolo Grasso, Maurizio lazeolla, Paola lotti, Giovanni Izzo, Elbegzaya Khaltar, Katarzina Królikowska-Pataraia, Carlo Maffei, Mila Maraniello, Salvatore Marsillo, Emidio Mastrangioli, Iolanda Morante, Munkhzaya Munkhtulga, Marco Orecchioni,Giovanni Orlacchio, Luigi Pagano, Rosanna Pallotta, Viviana Pallotta, Cosimino Panza, Leonardo Pappone, Sabina Pasquino, Giovanni Pedicini, Katia Pignone, Patrik Pioppi, Fernando Pisacane, Jessy Rei, Enrique Ringa, Felice Ruffini, Eka Rukhadze, Elio Russo, Delia Maria Rusu, Antonio Salzano, Agostino Saviano, Maurizio Schachter Conte, Linda Schipani, Raffaele Serafino, Fabio Rafael Soto Ortiz, Sergio Spataro, Fernando Tedino, Maria Grazia Tomei, Rosario Tortorella, Elisabetta Vella, Alfredo Verdile, Maria Chiara Vernillo, Stefania Vitelli.