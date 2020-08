REGIONALI. ERRICO:” MI CANDIDO: NEL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO”

Ritengo che sia giunto il momento di mettere da parte le azioni estemporanee ed avviare una progettualità politica che metta in primo piano l’intero Sannio. Non si deve restare invischiati in una visione politica di corto raggio, tesa alla salvaguardia d’interessi particolari, ma dobbiamo mettere in atto un’inversione di rotta; è necessario un progetto politico strategico di lunga gittata che miri a privilegiare l’interesse comune, il quale solo può consentire il benessere di tutti, singole persone come enti locali. Sono queste le considerazioni rilasciate a poche ore dall’ufficializzazione delle liste e dei candidati da parte di Fernando Errico – Sindaco di San Nicola Manfredi (BN)

👉 Da questa permessa parte la motivazione della mia candidatura nella lista Campania libera, a sostegno del presidente Vincenzo De Luca. Ho scelto come slogan “Nel territorio, per il territorio”, che sintetizza la mia visione per la prossima consiliatura regionale, da caratterizzare con unità di intenti per rendere protagonista la provincia di Benevento. Insieme a tutte le istituzioni, facendo squadra, dobbiamo attivare sinergie capaci di promuovere l’interesse comune per il vero riscatto economico e sociale del Sannio