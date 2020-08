IRMA DISCEPOLO, NUOVO ARRIVO IN CASA SMILE BASKET SCHOOL

La Smile 2.0 Basket School & More è lieta di annunciare di aver arricchito il proprio team con un nuovo membro che ne farà ufficialmente parte dal prossimo anno sportivo 2020/2021.

Si tratta di Irma Discepolo, classe 1991 e da sempre impegnata nello sport sul territorio sannita. Nata a Benevento, Irma ha sin da bambina avuto una grande passione per lo sport, passione che ha seguito anche attraverso i propri studi e percorsi lavorativi , conseguendo prima la laurea triennale in “Scienze Motorie e Sportive “ e poi quella specialistica in “Scienze e Tecniche delle attività motorie Preventive e Adattate” presso l’Università degli Studi del Molise. Sempre desiderosa di acquisire nuove competenze, Irma ha anche completato il Master di primo livello “Professionisti nella scuola e nella P.A.” ed è diventata Istruttrice CSEN – Centro Sportivo EducativoNazionale – di Ginnastica Posturale.

Irma Discepolo vanta nel suo curriculum anche la redazione del testo “Principi di Biomeccanica e applicazioni della videoanalisi al movimento umano ”, pubblicato da ATS, del quale ne è coautrice.

“Siamo felicissimi di avere tra noi questa preziosa risorsa che già ha avuto occasione di collaborare con la nostra Associazione durante lo scorso anno sportivo e che ha dimostrato grande competenza e, soprattutto, grande capacità e propensione al lavoro con gli atleti più piccoli”. Queste le parole del responsabile tecnico della Smile Basket School , Pietro Iarriccio, che non ha mancato di sottolineare come, al di là dell’indiscutibile professionalità, esista un rapporto di profonda amicizia e stima con Irma. “Sono sicuro” – ha aggiunto – “che Irma sarà un ulteriore tassello per la crescita che la Smile sta perseguendo al fine di arricchire l’offerta formativa destinata alle famiglie e, soprattutto, ai nostri atleti”