Meteo: fino a Venerdì SBUFFO dell’Anticiclone, ma si SGRETOLERA’ prima del Previsto. Ecco la PREVISIONE COMPLETA

In queste ultime 24 ore l’alta pressione ha guadagnato nuovamente terreno sul nostro Paese dove il bel tempo è tornato protagonista e le temperature hanno inevitabilmente ripreso a salire.

Tuttavia, questo sbuffo dell’anticiclone, si sgretolerà prima del previsto e lascerà presto alcuni angoli d’Italia nuovamente in balìa di piogge e temporali.

Vediamo più nel dettaglio la previsione completa fino a venerdì.

Mercoledì 26 sarà una bella e gradevole giornata di sole, caratterizzata da un clima ancora non troppo caldo e soprattutto senza quella fastidiosa afa che ha caratterizzato l’atmosfera per gran parte della scorsa settimana. Nonostante un generale aumento delle temperature, non si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Le uniche note stonate saranno ad appannaggio del Nord, dove nel corso della giornata registreremo qualche nube in più, ma in un contesto decisamente asciutto.

Quella di giovedì 27 sarà una giornata molto simile alla precedente con qualche nube sparsa al Nord e con tanto sole sul resto del Paese. Continuerà a fare un po’ caldo in Val Padana e nelle aree più interne del Centro, soprattutto sulla Toscana.

Da venerdì 28, invece, l’alta pressione tornerà a manifestare segnali di debolezza sotto l’incalzare del flusso più fresco ed instabile atlantico pronto a minacciare il tempo su molti tratti del Nord. Nel corso della giornata tutto il comparto alpino e prealpino riceverà un’ampia dose di rovesci e temporali in possibile sconfinamento, dalle ore pomeridiane, anche ad alcuni settori pianeggianti del Piemonte e della Lombardia. In serata i temporali potranno risultare anche violenti sui rilievi piemontesi, lombardi e su gran parte del Trentino Alto Adige. dove ci attendiamo precipitazioni a tratti molto abbondanti, localmente sotto forma di nubifragi.

Resteranno avvolte da un caldo bel tempo invece le regioni del Centro-Sud dove il sole sarà solo parzialmente disturbato dal passaggio di qualche nube, limitatamente alla Toscana e al versante centrale tirrenico.

Da segnalare che il peggioramento atteso al Nord sarà il preludio ad un weekend piuttosto turbolento sul fronte meteo–climatico.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato il tempo continuerà ad essere compresso su tutti i settori alpini, prealpini e medio-alte pianure del Nord con piogge abbondanti e rischio idrogeologico. Altri temporali colpiranno la Liguria. Continuerà ad essere soleggiato e molto caldo sul resto d’Italia. I venti cominceranno a soffiare di Scirocco e via via più intensi. Domenica, la perturbazione transita anche al Centro con maltempo su Toscana e Lazio. Il tempo sarà ancora spiccatamente instabile al Nord con possibilità di altri temporali, ma anche con generose schiarite soleggiate. Temperature in diminuzione al Nord con valori sotto la media del periodo. Il team annuncia inoltre che la prossima settimana il tempo sarà tipicamente autunnale con clima fresco e tante occasioni per piogge e temporali.