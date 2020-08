Meteo: WEEKEND NERO! SABATO e DOMENICA con TEMPORALI e NUBIFRAGI. Ecco DOVE

Nel corso del weekend tornano temporali e grandine, ma non su tutta Italia

Nel corso del weekend tornano temporali e grandine, ma non su tutta Italia L’alta pressione che in questi giorni è tornata a soggiornare sul nostro Paese crollerà presto sotto la spinta delle fresche correnti nord atlantiche . Ci stiamo avviando a grandi passi verso un weekend che risulterà NERO, caratterizzato da una poderosa perturbazione atlantica.

Vediamo allora più nel dettaglio dove servirà l’ombrello tra Sabato 29 e Domenica 30 Agosto.

Sabato, già dal mattino gran parte del Nord sarà sotto uno spesso tappeto di nubi capaci di provocare rovesci e temporali sparsi, più diffusi e probabili su tutti i rilievi e sulla Val Padana, (al di sopra del fiume Po). Meno coinvolta invece l’Emilia Romagna che potrà godere del riparo offerto dalla catena appenninica. Alcuni rovesci e qualche temporale raggiungeranno nel corso della giornata il settore nord-occidentale della Toscana, specie le aree del massese.

Sul resto d’Italia, invece, il tempo si manterrà decisamente più calmo e soleggiato e con temperature in deciso ed ulteriore crescita al Sud a causa di un netto rinforzo dei venti da Scirocco. Ma si suderà ancora anche al Centro e sull‘Emilia Romagna: su quest’ultima regione i venti caldi di caduta in discesa dal comparto appenninico, faranno salire ulteriormente i termometri.

Questo quadro meteorologico si protrarrà per tutto il corso della giornata.

Anche la domenica non sarà da meno sul fronte maltempo. Sotto osservazione sarà ancora il Nord, ma soprattutto i rilievi, dove si registrerà la maggiore probabilità di piogge e forti temporali accompagnati anche da locali nubifragi. Relativamente più asciutto il tempo sulla Val Padana nonostante rimanga altamente consigliato un ombrello a portata di mano.

Nel corso della giornata l’instabilità interesserà via via anche il Centro, soprattutto la Toscana, con qualche piovasco possibile anche sui comparti occidentali di Marche e Umbria. Nubi sparse sul resto delle regioni centrali e sempre tanto sole al Sud.

Andrà prestata particolare attenzione alla serata quando è previsto un forte peggioramento sulla Sardegna, preludio ad una nuova fase di maltempo attesa con l’inizio della prossima settimana.

Le temperature cominceranno a calare al Nord, rimarranno più o meno stazionarie al Centro, mentre al Sud ci si potrà ancora riposare all’ombra di una palma, magari sorseggiando l’ennesimo cocktail tropicale.

ilmeteo.it