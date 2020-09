Meteo: PROSSIMI GIORNI INSIDIOSI con TEMPORALI in Agguato, poi TEMPERATURE in Aumento. PREVISIONI fino al WEEKEND

Il tempo sull’Italia nei prossimi giorni sarà condizionato da due importanti figure meteorologiche: prima il passaggio di un vortice depressionario che porterà nuove insidie, poi il ritorno dell’alta pressione (a prevalente carattere azzorriano) che porterà sull’Italia la classica estate settembrina.

Facciamo dunque il punto della situazione con le previsioni in dettaglio per il resto di questa settimana.

Dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti e alle carte meteo a nostra disposizione emerge come nel corso della giornata di mercoledì 2 una nuova perturbazione investirà le regioni settentrionali dove tornerà d’obbligo un ombrello a portata di mano. Certo, non ci attendiamo nulla di simile all’intensa fase di maltempo vissuta a cavallo dello scorso weekend, ma ci saranno comunque occasioni per piogge e anche per qualche temporale: a maggiore rischio saranno i comparti alpini e prealpini centro-orientali con rovesci pomeridiani possibili soprattutto su Lombardia centro-orientale, Piemonte e, in maniera più localizzata, anche sul Veneto, dove i fenomeni potranno più facilmente raggiungere le aree di pianura; qualche precipitazione, inoltre, potrà interessare l’Emilia Romagna.

Sul resto del Paese avremo una moderata instabilità con nubi che si alterneranno a schiarite, più generose in Sardegna.

Le temperature non faranno registrare particolari scossoni, influenzate ancora da condizioni meteo piuttosto dinamiche. Laddove insisteranno nubi e precipitazioni, come ad esempio al Nord, resteremo su valori sotto tono, mentre dove riuscirà a splendere anche solo parzialmente il sole, risulteranno un po’ più caldi.

Dopo il passaggio di questa veloce perturbazione, da giovedì 3 assisteremo a un cambiamento radicale. Ci aspettiamo infatti una rimonta in grande stile dell’anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni estive su tutto il Paese.

Anche le temperature sono attese in aumento e torneranno a salire fin verso i 28/30°C nelle principali città.

Qualche piovasco potrà interessare nel corso di venerdì 4, specie al pomeriggio, solamente la Sicilia centro-orientale.

Al Nord, le temperature massime si attesteranno sui 26/28°C su gran parte della Val Padana con qualche grado in meno solo lungo i litorali. Farà anche più caldo al Centro–Sud con punte di 30/31°C a Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

E il primo weekend di settembre come sarà?

Molto probabilmente lo passeremo all’insegna di una pressoché totale stabilità atmosferica.

Già sabato 5 settembre ci aspettiamo una bellissima giornata di sole dal sapore piacevolmente estivo, su tutta l’Italia. Da segnalare la possibilità di qualche isolato rovescio pomeridiano quasi esclusivamente sulle vallate di confine dell’arco alpino centro-orientale.

Copione molto simile anche nella giornata di domenica 6 quando avremo generali condizioni di bel tempo e un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Uniche insidie nel corso del pomeriggio solamente sulle Alpi, dove non possiamo escludere del tutto la formazione di qualche veloce temporale.

Nel corso del fine settimana le temperature guadagneranno ulteriormente qualche punticino al Nord, pur restando sempre su valori più o meno consoni alla stagione.

ilmeteo.it