Covid, in Italia 1.397 nuovi casi e 10 morti

Sono 1.397 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineato che da ieri sono stati effettuati altri 92.790 tamponi, 10.169 in meno rispetto a ieri quando si erano registrati 1.326 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore hanno inoltre perso la vita 10 persone, un dato che porta a 35.507 le vittime totali dall’inizio dell’emergenza. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri e 120 in totale.

Sono 28.915 le persone attualmente positive in Italia: oltre ai 120 pazienti in terapia intensiva, si segnalano 1.505 ricoverati con sintomi e 27.290 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono invece 208.490. Dall’inizio dell’emergenza nel Paese sono 272.912 i casi totali. A livello regionale, l’incremento più alto dei casi si è avuto in Lombardia con 228 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 193 e dal Lazio con 154. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore.

