CESTISTICA BENEVENTO: ACCOLTO IL RICORSO DELLE CALABRESI, CAMBIA LA SERIE C GOLD.

A distanza di pochi giorni dall’ufficializzazione della composizione del girone di Serie C Gold Campania, la FIP ha deciso di accogliere il ricorso di alcune squadre calabresi.

La novità consiste nell’esclusione di Napoli Academy a favore dell’ingresso di Vis Reggio Calabria, Fortitudo Basket Lamezia e Bia Bum Basket Cosenza, portando così il torneo a 14 e non più 12 squadre. “E’ di certo una notizia che cambia le carte in tavola in quanto ci

confronteremo contro squadre di cui non avevamo tenuto conto e con le quali dovremo dunque contendere i nostri obiettivi. Non sarà semplice di certo per tanti dover rivedere il proprio budget alla luce di trasferte ben più dispendiose – le parole del patron della Cestistica Benevento Michele Zullo – ma noi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Per noi è una opportunità per far conoscere il brand dell’azienda di famiglia in territori nuovi e questo vale anche per nuovi ed eventuali sponsor che vogliano avvicinarsi. Ora abbiamo sicuramente un respiro diverso e sono convinto che ci sarà da divertirsi.” In attesa dei calendari la Cestistica iniziarà gli allenamenti di gruppo il 14 agli ordini di Coach Alessandro Marzullo.