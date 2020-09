GESESA-FORTORE: disservizi nell’erogazione idrica a causa di un’improvvisa riduzione delle portate da parte di Molise Acque.

Comunichiamo di aver riscontrato, venerdì , il completo azzeramento delle portate dell’acquedotto gestito da Molise Acqua addotte a servizio dei Comuni di, S. Giorgio La Molara, Molinara, Colle Sannita, Foiano V.F. e Castelpagano, misurata nei principali punti di arrivo dalle condotte di adduzione.

Tale minore disponibilità di risorsa fornita, operata senza preavviso, determinerà, esaurito il volume di compenso, condizioni di estrema criticità nella distribuzione idrica, creando disagi e disservizi a tutte le utenze, in particolare nelle zone alimentate esclusivamente dal suddetto acquedotto. Il persistere di tale situazione, comporterà inevitabilmente ad effettuare delle prolungate sospensioni del servizio idrico, per consentire il compenso dei serbatoi.

GESESA SpA, non avendo alternative di risorse idriche utili a sopperire tale mancanza, chiede formalmente di conoscere i motivi di tali anomalie e soprattutto i tempi necessari a ristabilire le normali condizioni di fornitura idrica nei Comuni di cui sopra.

Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dalla nostra attività di gestione e ricordiamo che per Emergenze e Guasti é sempre attivo il numero verde gratuito sia da tel.fisso che da cellulare 800 51 17 17.

Per tutti gli aggiornamenti invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito web www.gesesa.it.