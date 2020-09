Meteo CRONACA DIRETTA: NUBIFRAGI e GRANDINE già in atto. Ecco DOVE colpiranno fino a questa SERA

Tra il pomeriggio e la sera di Domenica alcune zone del Nord sono state teatro di un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche provocato dall’avvicinamento all’Italia di un vortice ciclonico. A farne le spese sono stati soprattutto i settori alpini e prealpini in particolare il comparto centrale ed occidentale. Alcune celle temporalesche hanno poi interessato in modo molto irregolare alcuni tratti pianeggianti della Lombardia per poi spingersi verso l’alto Veneto.

L’ulteriore avvicinamento dell’area ciclonica sta già provocando in queste ore un’attiva parentesi temporalesca con precipitazioni che risultano di forte intensità. Segnaliamo un intenso temporale con nubifragi e grandine nelle zone di Venezia. Altri intensi fenomeni sono in atto sempre sulla liguria centrale e sull’alto Veneto oltre che ai comparti alpini e prealpini.

Vediamo dove colpirà il maltempo nel corso della giornata e fino a sera.

In mattinata, mentre al Sud e su molte aree del Centro il tempo risulterà ben tranquillo e soleggiato, salvo per qualche piovasco in Sicilia, saranno ancora Alpi e Prealpi ad essere bersaglio di forti piogge temporalesche che andranno a colpire inoltre la medio/alta pianura veneta (il vicentino) e come detto le coste venete (Venezia). Ma il meteo andrà peggiorando molto rapidamente sulle pianure lombarde con temporali sparsi in movimento verso quelle venete.

La fase temporalesca più incisiva però è attesa nel corso del pomeriggio quando insisteranno piogge e rovesci sui rilievi alpini, prealpini, con successivo maggior coinvolgimento della Val Padana centro-occidentale. Sotto stretta osservazione saranno in particolare la Lombardia e gran parte dell’Emilia. Qui i fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità con improvvise raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate.

Meglio andranno le cose sul Triveneto dove i fenomeni saranno meno diffusi e soprattutto di debole intensità.

Prestare attenzione a questa fase di maltempo in quanto anche il dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto opportuno emettere un avviso per alcune zone del Nord. Per la giornata di Lunedì 7 Settembre, è stata infatti emessa un’allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Liguria, mentre l’allerta è gialla sul Ponente ligure e su ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre che sull’intero territorio di Emilia Romagna.

Per ulteriori dettagli potete come sempre consultare il bollettino delle criticità e delle allerte direttamente sul sito della Protezione Civile.

