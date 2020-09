Cinema: ‘Il silenzio perfetto’, il regista Lama racconta la Sicilia in lockdown

Palermo, 9 set. (Adnkronos) – La Nucciarte Produzioni, che da anni opera nel campo della promozione culturale e nella produzione di opere cinematografiche, è in procinto di realizzare un documentario dal titolo “Il silenzio perfetto” scritto e diretto dal regista siciliano Francesco Lama. “Nel voler continuare a raccontare della mia terra e della mia gente, ho vagato per la Sicilia nel silenzio del lockdown di cui alla pandemia covid 19 – racconta Lama- Fuori da ogni immaginazione e contesto, mi sembrava di vivere un periodo così assurdo, a tratti sconcertante poiché fuori dal reale concetto di vita a cui tutti siamo abituati, tanto da costringermi a ricorrere, per necessità di spirito personale, alle reminiscenze di cui ai libri di storia. Ergo, ho cercato di documentare sotto forma dell’arte, e nello specifico della cinematografia, come la Sicilia, insieme alla sua gente, ha vissuto e in parte sta vivendo, fino alla speranza della ripresa, questo momento storico mondiale intravedendo un’azione ottimistica e più consapevole del vivere quotidiano”.

Interamente girato con uno Smartphone, il regista attraversa i luoghi più importanti della Sicilia, prendendosi la responsabilità di tutti i rischi che il caso comporta. L’occhio dello Smartphone si imbatte di colpo su una statua nel centro di una grande città siciliana, che da centinaia di anni è testimone della frenetica vita degli umani, testimoni di fatti, di passaggi di popoli, di vittorie e sconfitte, di sole e tempesta. “Sono Loro, le statue , i monumenti e le piazze, sono i protagonisti del documentario, con le voci degli attori e le attrici di Sicilia, tra i quali Maria Grazia Cucinotta, Tony Sperandeo e tanti altri. Il protagonista assoluto del documentario è quindi il silenzio! In ogni luogo di questa antica terra, un monumento, una statua, un Putto barocco sotto i balconi di splendide città, ha visto ed ha vissuto storie magnifiche e storie tristi di un’isola che oggi è ancor di più “isola”, che attraverso pesti, epidemie, terremoti e invasioni, con enormi sacrifici ha sempre saputo affrontare sfide importanti fino a rialzarsi e splendere più di prima, meglio di prima”.

Lo scopo è quello “di documentare e raccontare un periodo storico importante e particolare, un documento “necessario” che rimarrà negli anni a testimoniare questo triste periodo con tutte le immagini e le sensazioni che lo hanno accompagnato”. Prodotto dalla Nucciarte Produzioni, con il sostegno di Irritec Spa e Cavagrande, un ringraziamento a Sitec srl e Gelaterie Sapore di Sale. Soggetto, sceneggiatura, regia e disegni di Francesco Lama, post produzione FreeDay Production. Musiche, Joe Castellano, Tindaro Raffaele Rondo siciliano ed altri autori siciliani. Attraverso la piattaforma online produzionidalbasso.com si può partecipare attivamente alla produzione del documentario in oggetto.