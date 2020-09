INTERROGAZIONE CONSIGLIERE PD FLORIANA FIORETTI SU TRASPORTO SCOLASTICO

La consigliera comunale del Pd Floriana Fioretti ha protocollato un’interrogazione al sindaco Mastella e all’assessore alla Mobilità, Luigi Ambrosone, per conoscere le misure di sicurezza adottate dalla ditta Trotta Bus per il trasporto scolastico in vista della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 24 settembre. “Il prossimo 24 settembre – spiega la Fioretti – in Campania riapriranno le scuole e tornerà ad essere attivo anche il servizio scuolabus attualmente gestito dalla ditta Trotta. In vista della riapertura delle scuole su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, contenute nel dpcm , le quali definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto scolastico degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. Ai fini del contenimento della diffusione del virus, è obbligatorio sull’intero territorio nazionale l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. “Considerato che – precisa la Fioretti – per il trasporto scolastico dedicato devono essere applicate misure specifiche quali igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno; aerazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni; distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso; non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o chiedere informazioni; obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”. “Rilevato altresì che agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; la distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima; la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, è: l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti); non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni”. Tanto premesso, la consigliera del Partito Democratico chiede di conoscere “le misure di sicurezza adottate dalla ditta Trotta, nel rispetto delle disposizioni del MIT contenute nel Dpcm del , relative al servizio di trasporto scolastico; le modalità di igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto scolastico con cadenza quotidiana; il numero e le mansioni del personale utilizzato per garantire l’osservanza delle misure di distanziamento di un metro alla salita e alla discesa degli alunni e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni di età superiore ai sei anni; e infine se il parco scuolabus potrà subìre integrazioni di ulteriori mezzi di trasporto in ragione della limitazione della capienza massima dell’80%”.