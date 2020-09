Meteo: DOMENICA, CICLONE Stop, sarà di nuovo ESTATE con TEMPERATURE anomale. Le PREVISIONI

Si sta muovendo lentamente in direzione della Sicilia il vortice di bassa pressione che soggiorna ormai da 48 ore in sede mediterranea, responsabile di una fase di maltempo che sta colpendo soprattutto le due Isole Maggiori. Tuttavia, le notizie per il secondo step del fine settimana sono sicuramente confortanti.

Ci attende infatti una Domenica nella quale il vortice ciclonico subirà un vero e proprio stop regalandoci così una giornata di festa all’insegna del meteo in netto miglioramento anche per queste Regioni e in un contesto praticamente estivo a causa delle temperature decisamente anomale per il periodo.

Vediamo meglio nel dettaglio la previsione.

Nelle prime ore del mattino avremo un quadro meteorologico ancora un po’ zoppicante sulla Sicilia dove troveremo una reiterata nuvolosità specialmente sull’area più occidentale dell’Isola. Qui non possiamo totalmente escludere alcuni residui piovaschi. La situazione andrà comunque migliorando nel corso della tarda mattinata quando il sole si degnerà di fare capolino tra le nubi.

Sul resto del Paese il tempo non farà registrare grassi scossoni a parte il previsto netto miglioramento atteso anche sulla Sardegna.

La Domenica, inoltre, sarà una giornata dal sapore estivo in quanto le temperature si manterranno sempre su valori decisamente anomali per il periodo con punte prossime ai 32-33°C su alcuni tratti della Val Padana come a Bologna e nel ferrarese. Leggermente meno caldo sulle aree del Nordovest con Milano e Torino che toccheranno punte intorno ai 30-31°C e dunque sempre di stampo estivo. Ma farà addirittura più caldo al Centro e su parte del Sud. a Firenze, ad esempio, la colonnina di mercurio toccherà i 34°C come anche a Napoli e fino a 33°C a Roma. Valori inferiori invece si registreranno in Sicilia dove, come detto, avremo ancora una parziale ingerenza delle nubi.

ilmeteo.it