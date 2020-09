Meteo: PROSSIME ORE, Alta Pressione BUCATA da qualche TEMPORALE.

L’Italia continua ad essere interessata da due figure bariche contrapposte. Da una lato abbiamo un redivivo anticiclone sub tropicale che porta sole e soprattutto molto caldo per la stagione. Dall’altro invece, troviamo un’ostinata circolazione depressionaria collocata tra le nostre regioni meridionali e la Grecia. Giocoforza il meteo non potrà risultare totalmente tranquillo in quanto l’alta pressione sarà ancora bucata da qualche temporale.

Vediamo meglio nel dettaglio quali saranno le zone più a rischio nelle prossime ore e fino a questa sera.

Già nel corso della mattinata una diffusa nuvolosità la troveremo in azione su gran parte della Sicilia dove potranno verificarsi alcuni acquazzoni sparsi e qualche rovescio specie sull’area più meridionale. Più asciutto invece il tempo sulle restanti zone dell’Isola e addirittura ben stabile e soleggiato sul resto del Paese.

Nel corso della giornata sarà ancora una volta la Sicilia ad accusare il tempo peggiore con rovesci sparsi e qualche temporale ma in possibile estensione anche all’Appennino meridionale in particolare sui monti calabresi. Altre nubi lambiranno i comparti più meridionali della Sardegna e nelle ore più calde anche le regioni alpine, ma senza provocare effetti di rilievo.

In serata il meteo sarà decisamente tranquillo su più di mezza Italia ma sempre con qualche disturbo relegato soprattutto all’area più meridionale siciliana dove saranno possibili improvvisi rovesci anche a sfondo temporalesco.

Da segnalare infine che farà molto caldo per il periodo su tutto il Paese con valori termici fortemente superiori alla media del periodo. I termometri infatti arriveranno a toccare punte intorno ai 34-35°C su molte regioni.

ilmeteo.it