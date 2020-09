SPECIALE ELEZIONI 2020 IN ONDA ALLE ORE 19.30 SUI CANALI DI TV7

Il Gruppo di comunicazione di TV7 – Radio International e social, a partire dalle ore 19.30, trasmetterà il format “SPECIALE ELEZIONI 2020”.

In studio il team di giornalisti diretti da Mario Del Grosso che commenteranno i primi dati che emergeranno dalle urne sia per il Referendum Costituzionale sia per le elezioni regionali della Campania.

Protagonisti dello “Speciale elezioni 2020” esperti di politica, i candidati con i quali verranno commentati i primi dati scrutinati in tempo reale.

Appuntamento alle ore 19.30 sui canali di TV7