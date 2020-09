REGIONALI: BARBAGALLO, ‘PD VINCE AL SUD’

“Il Partito Democratico vince al Sud. L’affermazione di De Luca in Campania e Emiliano in Puglia è anche figlia del lavoro straordinario che, per la prima volta, un governo

nazionale sta facendo per il Mezzogiorno del Paese”. Lo dice il segretario regionale del PD in Sicilia Anthony Barbagallo commentando l’esito delle consultazioni regionali. “Di certo la scelta di rompere le alleanze naturali – aggiunge – come ha fatto Italia Viva in Puglia,

è stata sonoramente bocciata. Così come è chiaro un altro dato: la Lega al Sud non attecchisce”. Per quanto riguarda il referendum, prosegue, “la netta vittoria del sì in Sicilia oltre ad un evidente sconfitta di Musumeci, che aveva esposto persino i suoi assessori sul

no, impone adesso di lavorare ad una riforma elettorale che salvaguardi la rappresentanza dei territori e soprattutto delle province più piccole, oggi maggiormente a rischio”.

Adnkronos