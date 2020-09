REGIONALI: MARONI, ‘VOTO PUGLIA E CAMPANIA NON STUPISCE, CONTANO PIU’ PERSONE CHE PARTITO’

“Il trasformismo non ha significato negativo, è la capacità di aggregare in regione più liste mettendo il candidato prima dei partiti. È la lezione di Tatarella che disse che

bisognava andare oltre il partito perché bisogna investire nelle persone. Il voto in Puglia e Campania non mi ha sorpreso perché conosco Emiliano e so che da tempo lavorava per dare attuazione completa all’insegnamento di Tatarella. I partiti, soprattutto nelle

regionali, contano poco. Analizzare il voto regionale con la stesa logica del voto politico è sbagliato”. Così Roberto Maroni, ex Presidente della Lombardia, ai microfoni di Quarta Repubblica.

Adnkronos