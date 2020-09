Macron: “Non lasciare mondo a rivalità Usa-Cina”

New York, 22 set. (Adnkronos) – “Il mondo non deve essere dominato dalla rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo lungo discorso all’Assemblea generale dell’Onu.

“Non tollereremo l’uso di armi chimiche in Europa, in Russia o in Siria”, ha detto ancora Macron che, parlando poi del caso Navalny, ha ribadito la necessità di “un chiarimento rapido e senza esitazioni perché noi faremo in modo che le nostre linee rosse siano confermate”.

“Questa crisi impone la cooperazione, impone di inventare nuove soluzioni internazionali, credo nella scienza e la conoscenza, l’umanità vincerà questa pandemia un rimedio sarà trovato”, ha inoltre sottolineato Macron aggiungendo che la crisi del coronavirus può diventare “un elettrochoc per l’Onu, un momento di risveglio”. Ponendo ad esempio la reazione dell’Ue, ha sottolineato come c’era chi prevedesse “divisione e impotenza”, ma invece l’Europa “ha intrapreso un passo di unità, sovranità e solidarietà”.