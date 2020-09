Regionali: Morani, ‘bene Pd ma disfatta Marche, serve nuovo gruppo dirigente’

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Dalle elezioni regionali, “il governo esce rafforzato” come anche il Partito democratico, ma nel quadro generalmente positivo c’è il caso delle Marche, dove il centrosinistra ha avuto “una batosta storica” da cui occorre ripartire “riconoscendo gli errori” e “con umiltà”. Lo scrive Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, in un post su Facebook in cui analizza l’ultima tornata elettorale.

“Le elezioni regionali che si sono appena svolte – rileva – consegnano un quadro politico in cui il centro sinistra conferma il governo di tre regioni importanti (Toscana Campania e Puglia) e si sta avviando ad un probabile accordo anche in Valle d’Aosta. Il bilancio del partito democratico è, perciò, positivo: Salvini aveva annunciato un 7 a 0 e alla fine si potrebbe chiudere con un 4 a 3 in favore del centro sinistra. Il governo, quindi, esce rafforzato da questa tornata elettorale come anche il partito democratico. Unica eccezione a questa situazione è costituita dalla sconfitta nelle Marche, una vera e propria disfatta dopo 25 anni di governo del centro sinistra”.

Svolgendo una lunga analisi socio-economica della regione, Morani sottolinea che in un quadro “complesso” è “mancata la capacità della politica regionale” di “dare risposte all’altezza della gravità del momento: ad una situazione oggettivamente straordinaria si sono date risposte ordinarie e, perciò, insufficienti”. E soprattutto è mancata “la disponibilità all’ascolto”.