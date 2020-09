Autonomia: Caon (Fi), ‘risultato Veneto dimostra che non si può più aspettare’

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Non si è fatto in tempo a digerire il risultato del referendum che già la maggioranza pensa a mettere mano al Titolo V, minacciando quel poco di federalismo e di decentramento previsto dal nostro ordinamento”. Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “Come temevo, il sì a il referendum, anziché essere compreso per quello che rappresenta, cioè la volontà quasi unanime degli italiani di contenere il costo della politica, rischia, ora di diventare un cavallo di Troia per colpire gli Enti locali, soprattutto quelli del Nord”.

“Tali propositi —prosegue Caon— incontreranno una forte resistenza, sia in Parlamento che sul territorio. Il voto veneto dimostra come il desiderio di autonomia non si sia mai placato. Ma il governo continua a fare finta di nulla: ho depositato da giorni un’interrogazione rivolto al ministro per gli Affari regionali, Boccia, per chiedere quali siano i tempi per il processo, ormai non più rinviabile, di implementazione dell’autonomia differenziata. Sto ancora aspettando la risposta”.