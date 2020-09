Biodigestore, Maglione: “Il ‘padre’ del progetto è assessore regionale,  chiediamo garanzie per il Sannio”.

La notizia che Mario Morcone, ex prefetto e presidente della “Greenenergy Holding” sarà assessore alle Politiche della Sicurezza in Regione Campania, se confermata – come tutto lascia pensare – è un duro colpo ai cittadini del Sannio. Ad affermarlo Pasquale Maglione deputato del M5S.

La “Greenenergy Holding” è infatti la società che vuole realizzare il biodigestore con annesso inceneritore a Benevento, nella zona di Ponte Valentino a sfregio delle eccellenze gastronomiche presenti nell’area. E ora che Morcone è entrato nel braccio esecutivo dell’amministrazione regionale, la possibilità che l’impianto si realizzi si fa più concreta.

Certamente se si agisse secondo etica, sicuramente non quella del viandante, De Luca non dovrebbe nemmeno considerare la fattibilità del progetto dal momento che, essendone promotore un assessore della propria giunta, sussiste un chiaro ed evidente conflitto di interessi.

Ancora una volta, i fatti, spiegano la reticenza a prendere posizioni nette sulla questione da parte di De Luca e anche dei due consiglieri eletti nel Sannio, Mortaruolo e Abbate.

E ancora una volta i fatti dimostrano che De Luca a ogni sua calcolata comparsa nel nostro territorio, non ha fatto altro che prendersi gioco dei cittadini del beneventano, con l’aggravante che la compiacente classe dirigente sannita si è prestata a questo gioco per ricevere in cambio l’ennesimo piatto di lenticchie.

Spero che da vi sia una forte presa di posizione da parte delle istituzioni interessate e da tutti i soggetti politici del territorio, affinché collettivamente si impedisca l’ennesimo sopruso ai danni dei cittadini sanniti.