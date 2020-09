BASKET SERIE C GOLD. PER LA CESTISTICA ESORDIO CASALINGO CONTRO REGGIO CALABRIA.

I tanto attesi calendari sono finalmente arrivati. Nonostante la

provvisorietà degli stessi si può annunciare che il grande basket a Benevento tornerà il 1 quando la Cestistica di Coach Alessandro Marzullo scenderà in campo contro la Vis Reggio Calabria al Palazzetto Mario Parente.

Una notizia che di certo smuove e scuote anche i ritmi dell’allenamento dei cinghiali sanniti, per ora focalizzati sul torneo amichevole di

Sant’Antimo del 1 e 2 e successivamente sulla sfida di Coppa Campania di Serie C del 25 contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo.

Il campionato di Serie C Gold 2020/2021 vedrà le prime 8 classificate sfidarsi in un playoff per sancire la squadra che sarà promossa in Serie B.

Intanto, lato mercato, la Cestistica piazza un altro colpo ed è quello di Antonio Riccio, play classe 2001 proveniente dalla Polisportiva Cesinali, società garanzia relativamente allo sviluppo del settore

giovanile e nota per questo nell’ambiente cestistico. Il trasferimento

del giovane irpino è stato completato con la formula del doppio utilizzo in quanto lo stesso giocherà in Serie C Gold con la Cestistica e proseguirà i campionati giovanili con la società che l’ha cresciuto. Antonio Riccio ha disputato la precedente stagione in Serie D in forza all’ACSI Basket Avellino.