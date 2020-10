Influenza: vicesindaco Milano, ‘Gallera dica quante dosi mancano’

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – “Non ho fatto una mediocre polemica politica. Ho chiesto dati e numeri e costi, che Gallera nel rispondere continua ad omettere. Non voglio percentuali prive di riferimenti utili a capirle. Voglio sapere quante dosi servono, quante sono state già acquistate tramite gara, quando arrivano e quante ne mancano. In più, da contribuente lombarda, oltre che da vicesindaco, vorrei capire quanto la Regione Lombardia ha speso”. Così la vicesindaco Anna Scavuzzo replica all’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera sul tema vaccini.

“Il voltafaccia di ieri costringe il Comune ad andare sul mercato privato a ottobre: avessimo saputo prima che la Regione era in sofferenza e non sarebbe stata in grado, come concordato, di garantire una fornitura extra di 3000 dosi (al massimo 5000) per i dipendenti del Comune, a fronte di congruo corrispettivo, avremmo da subito deciso altrimenti. Oggi i prezzi sono ovviamente molto più alti e le disponibilità più limitate rispetto a due mesi fa. Questa per me è una vergogna”, aggiunge.

“E peggio mi sento quando penso che una procedura negoziata è ancora in corso, per permettere alla Regione di avere il quantitativo necessario a coprire addirittura il fabbisogno delle fasce più fragili. Chissà quanto spenderà ora che è già ottobre. E chissà quando arriveranno queste dosi di vaccino. Può rispondere nel merito l’assessore Gallera invece di rispondere piccato?”, conclude la Scavuzzo.