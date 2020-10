Il ricordo del Cavaliere Cosimo Pagliuca. Una vita per i più deboli

La scomparsa del Cavaliere Cosimo Pagliuca avvenuta la scorsa settimana non è passata inosservata in città.

Un uomo di vecchio stampo che ha costruito la sua vita e quella della sua famiglia sui valori ed i principi fondamentali della correttezza.

Cosimo Pagliuca ricordiamo che è stato il fondatore della Uil sezione di Benevento e poi segretario generale della Uil trasporti di Benevento. Si è battuto in difesa del suo quartiere, Il Rione Libertà, prima come cittadino e successivamente come Presidente del Comitato San Modesto.

E’ stato un profondo sostenitore del del socialismo, con la quale dottrina si è speso per i più deboli richiamando allo stesso tempo i temi di grandi valori dei quali è stato un indiscusso protagonista nella città di Benevento.

Un pensiero particolare in questo momento triste va da parte dell’editore e direttore di Tv7 Mario Del Grosso e da parte della redazione giornalistica, alla moglie Ermelinda Fallarino, ai figli Giuseppe, Filomena, Antonio e Pompeo, alle nuore Maria, Brunella ed Addolorata, ed ai nipoti Linda, Cosimo suo erede anche nel mondo del sindacato, Mariarosaria, Mimmo, Marika, Francesco, Fabiana, Francesca Pia e Stefano, e al fratello Bernardino.