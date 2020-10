La ASL di Benevento unica esclusa dalle premialità Covid in Campania

La ASL di Benevento risulta essere l’unica Azienda tra le regioni della Campania, e probabilmente la sola in Italia, a non premiare gli operatori sanitari direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione da COVID-19.

Il riconoscimento economico per il maggior impegno lavorativo profuso durante la pandemia da COVID-19 è sancito dal Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, art. 1, comma 1 e dalla delibera n. 427 del 3 Agosto 2020 che stabilisce fasce di premialità con una remunerazione una tantum tra i 1.100 e i 600 euro per gli operatori sanitari che, tra il 17 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020, avevano svolto almeno 20 turni nelle attività a rischio biologico medio-elevato.

Purtroppo dalla lettura del Decreto Dirigenziale Regionale n. 87 del 10.09.2020 scaturisce l’amara sorpresa per i lavoratori della ASL di BN che per il loro impegno trovano una remunerazione pari a zero. Il senso di frustrazione e di delusione è enorme se si pensa che anche gli operatori della ASL di Benevento, alla pari di tutti gli altri, hanno svolto il proprio lavoro senza risparmiarsi per essere in prima linea nella lotta contro il virus. C’è da chiedersi come si possano commettere simili errori e perché mai soltanto l’ASL di Benevento deve essere penalizzata rispetto a tutte le altre Aziende. Le sigle sindacali ANAAO-ASSOMED – CIMO – CISL PTA – FASSID-AUPI FP CGIL Medici – FVM – UIL FPL esprimono rammarico e profonda delusione a nome di tutti gli operatori sanitari per la mancanza d’impegno da parte della ASL di Benevento che non può consentire siffatte penalizzazioni in danno al personale che quotidianamente, in piena pandemia COVID, ha garantito ai cittadini elevati livelli di assistenza sanitaria.

F.to le Segreterie aziendali

ANAAO-ASSOMED dr Biagio Izzo

CGIL Medici dr Giovanni Esposito

CSIL PTA dr Pietro Crisci

CIMO dr Emilio Tazza

FASSID-AUPI dr Ermenegildo D’Angelis

FVM dr Angelo Zerella

UIL FPL dr Pierluigi Vergineo