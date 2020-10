TRASPORTI. F.A.I.S.A. – CONF.A.I.L.:”PESSIMA GESTIONE DELLA SECONDA FASE DEL COVID-19″

Completo disappunto per come si sta gestendo questa seconda ondata d’infezioni da coronavirus.

Questo è quanto dichiara l’organizzazione FAISA CONFAIL Campania.

Dare direttive che chiudono Bar e ristoranti dopo una certa ora, pur avendo gli imprenditori, di tasca propria, adottato tutte le misure di prevenzione, come da disposizioni ministeriali e ordinanze regionali, lo riteniamo assurdo e non comprendiamo il vantaggio che si trae ai fini del contenimento del Virus.

Questo ci dovrebbe far dedurre che forse il virus si contrae solo in determinate ore della giornata o addirittura a notevole distanza l’un dall’altro. No, scartiamo assolutamente questa ipotesi per le informazioni apprese dal Ministero della Salute.

Noi vogliamo pensare alle cose importanti, ed essere di aiuto per salvaguardare la salute delle persone.

Qualcuno si è mai chiesto come camminano i mezzi di trasporto in Campania? O meglio li ha mai visti nelle ore di punta? Noi si, anche questo fa parte del nostro lavoro ma ci viene da pensare che tanti politici e politicanti si sono messi la benda agli occhi o forse davvero non sanno.

La verità è che vediamo i ragazzi che vanno a scuola stipati come bestie, gli uni sugli altri, e questo succede in metropolitane, cumana, funicolare, autobus di linea. Ah, già, però hanno le mascherine!

Ma vogliamo parlare della linea “Alibus”? “fiore all’occhiello” del Comune di Napoli.

Non è predisposta la catena divisoria tra l’autista e l’utenza e il rispetto della capienza massima dell’80% è qualcosa di cui non si ha contezza. Si, vabbè, ma che fa, alla fine chi usa questo servizio paga 5 euro, biglietti direttamente emessi dal conducente dell’autobus, servizio dedicato ai turisti, molti dei quali stranieri, quindi più ne entrano più soldi sono! E del contagio chi se ne frega!

Che amarezza!!

Chi deve controllare questo scempio che si perpetra ogni giorno? Le istituzioni dove stanno? Chi deve controllare cosa controlla? E poi ci parlano di contenimento!

Impongono chiusure anticipate, impongono mascherine H24 anche se si cammina in solitudine, impongono addirittura, in questo caso l’Unità di Crisi Regionale Campania, con una nota inviata ai direttori delle AA.SS.LL. e degli ospedali, una gestione delle informazioni con i media dove testualmente si legge “ E’ pertanto inibito a tutti gli Organi aziendali rilasciare informazioni ed interviste o intrattenere collaborazioni con i predetti organi di informazione senza espressa autorizzazione di questa Unità di crisi”. Cos’è torniamo al bavaglio? Ma siamo ancora in Italia? E non avevamo la democrazia? Sta cambiando qualcosa che è sotto gli occhi di tutti? Mah traete le vostre considerazioni!

La FAISA CONFAIL conclude dichiarando che è arrivato il momento che le istituzioni, i politici e i politicanti si devono assumere delle responsabilità ben più onerose mettendo in campo risoluzioni atte a garantire una adeguata prevenzione.

Chi deve amministrare questo Paese e questa Regione deve mettere in campo TUTTE le iniziative atte a contenere il virus e non solo quelle che fanno comodo per semplicità di esecuzione. Certo, perché il Trasporto pubblico locale in Campania non è neanche paragonabile lontanamente a un trasporto pubblico, mancano mezzi e uomini ed è per questo è troppo difficile che funzioni!