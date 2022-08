3bMeteo – Altri temporali tra giovedì e venerdì, localmente intensi, anche al Nord. Ecco la previsione

ANTICICLONE LATITANTE, ARRIVANO NUOVI TEMPORALI: anche se i centri di bassa pressione principali sono piuttosto lontani dal nostro territorio, l’Italia non riesce a risentire di un vero e proprio regime di alta pressione. L’anticiclone africano è tornato sul continente nero e quello delle Azzorre mantiene le sue radici in aperto atlantico influenzando solo marginalmente l’Europa occidentale. Con questi presupposti basterà davvero poco per innescare la formazione di nuovi temporali e quel poco ci sarà. In parte sarà legato alla vecchia depressione sull’Europa orientale che si allontanerà verso la Grecia, in parte all’arrivo di una perturbazione collegata a un vortice atlantico. Dunque avremo nuovi temporali, non diffusi come nella precedente fase ma ci saranno e localmente potranno essere anche forti. Le zone a maggior rischio saranno l’Appennino centro meridionale e le zone alpine/prealpine centro occidentali ma queste ultime non prima di venerdì, una situazione che si complicherà ulteriormente nel weekend. Vediamo allora come evolveranno queste due giornate.

METEO GIOVEDÌ: Nord, in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento pomeridiano sui settori alpini orientali e possibilità di qualche isolato piovasco. Centro, soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale lungo la dorsale appenninica in assorbimento serale. Sud, variabilità su Salento e Calabria ma senza fenomeni rilevanti al mattino. Pomeriggio con temporali sulle zone interne appenniniche in locale propagazione ai settori costieri. Migliora tra la sera e la notte. Temperature in lieve rialzo al Nord sulle regioni occidentali. Venti deboli settentrionali cin rinforzi sul medio basso Adriatico e lo Ionio settentrionale. Mari mossi o molto mossi basso Adriatico e alto Ionio. Poco mossi gli altri

METEO VENERDÌ: Nord, iniziali condizioni di tempo soleggiato con qualche annuvolamento in arrivo da ovest, pomeriggio con temporali in estensione dalle Alpi occidentali a quelle centro orientali entro sera. Fenomeni che potranno essere anche forti sul Piemonte, la Valle d’Aosta e l’alta Lombardia con locali coinvolgimenti in Piemonte delle zone di pianura. Centro, mattinata soleggiata, pomeriggio con sviluppo di attività temporalesca sulle zone interne montuose, non esclusi fenomeni anche forti tra Lazio e Abruzzo. Migliora a fine giornata. Sud, soleggiato al mattino, pomeriggio con formazione di temporali lungo la dorsale appenninica, anche forti tra Molise, Campania e Basilicata. Migliora a fine giornata. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento. Venti deboli intorno NO. Mari poco mossi o temporaneamente mossi al pomeriggio.