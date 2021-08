3BMeteo: prima CRISI DELL’ESTATE nei prossimi giorni, in arrivo locali TEMPORALI e CALO delle TEMPERATURE

Correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Europa porteranno alcuni temporali e un calo termico su tutta Italia.

SITUAZIONE GENERALE. Una depressione che nei prossimi giorni permarrà tra la Danimarca e la Scandinavia continuerà ad inviare per alcuni giorni correnti più fresche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, che metteranno definitivamente fine all’intensa ondata di caldo degli ultimi giorni, a suon di piogge e temporali. Il fronte freddo ha già raggiunto l’arco alpino in avvio di settimana, dove sono in corso rovesci e temporali, e nei prossimi giorni riuscirà a smantellare l’anticiclone africano presente sull’Italia, fino a raggiungere le regioni meridionali entro mercoledì, ridimensionando così le temperature ed innescando anche una tesa ventilazione settentrionale. Poi tornerà ad insediarsi l’alta pressione, non più africana ma un classico anticiclone delle Azzorre. Vediamo nel dettaglio il tempo dei prossimi giorni:

MERCOLEDÌ TEMPORALI E CALO TERMCO ANCHE AL SUD. Rovesci e qualche temporale in estensione al Sud con coinvolgimento soprattutto delle aree appenniniche, mentre le condizioni risulteranno più stabili al Nord. Ancora qualche disturbo su parte delle regioni centrali, tra dorsale toscana, Lazio e Abruzzo, soprattutto nelle ore diurne con possibilità di alcuni focolai temporaleschi. L’aria decisamente più fresca al seguito del fronte favorirà un apprezzabile calo delle temperature anche al Sud peninsulare, mettendo definitivamente fine alla canicola di agosto, ad eccezione soltanto di alcune aree interne della Sicilia.

GIOVEDÌ E VENERDÌ RESIDUA VARIABILITA’ E PRESSIONE IN AUMENTO. Insiste giovedì una residua instabilità soprattutto diurna sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Campania, ma anche sulle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo meridionale, altrove più soleggiato ma con un po’ di variabilità diurna sulle zone alpine. Venerdì stabilità prevalente su gran parte delle regioni, ma con ancora una lieve variabilità pomeridiana in prossimità dei settori alpini e su quelli appenninici. Temperature in lieve ripresa, senza particolari eccessi di calore.

3bmeteo.com