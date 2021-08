3BMETEO. Temperature in calo e ritorno di qualche temporale

Lunedì 16: temporali su Alpi, Valpadana e Adriatico, qualche pioggia in Liguria, bello altrove. Martedì 17: rovesci residui su Emilia Romagna, acquazzoni su Est Alpi e parte del Centro, meglio altrove. Mercoledì 18: temporali su Appennino e parte del Sud.

Domani, lunedì 16 agosto

Nord: Instabilità in aumento sulle Alpi con rovesci e temporali in sconfinamento serale a Val Padana e Adriatico. Qualche pioggia pomeridiana anche in Liguria. Temperature in calo, massime tra 32 e 37.

Centro: Si rinnovano condizioni di tempo stabile e assolato su tutti i settori con caldo intenso, specie sulle pianure. Temperature senza variazioni, massime tra 35 e 39.

Sud: Stabilità e gran caldo con tanto sole su tutti i settori per l’intera giornata. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 35 e 39.

Dopodomani, martedì 17 agosto

Nord: Piogge residue sull’Emilia Romagna, al pomeriggio qualche rovescio su rilievi piemontesi e Alpi orientali. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 30 e 33.

Centro: Qualche rovescio o temporale su Marche, Umbria e Toscana interna, in estensione entro sera all’Abruzzo. Altrove tempo più soleggiato. Temperature in brusco calo, massime tra 30 e 32.

Sud: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici. Temperature stabili, massime tra 34 e 38.

Fra 3 giorni, mercoledì 18 agosto

Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti sulle Alpi e locali temporali sull’Appennino Emiliano. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 28 e 31.

Centro: Tempo discreto con sole alternato a locali annuvolamenti. Maggiore nuvolosità pomeridiana sull’Appennino con temporali. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34.

Sud: Variabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria con rovesci o locali temporali, più sole altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33, più caldo in Sicilia.

Tendenza per giovedì, 19 agosto 2021 Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per venerdì, 20 agosto 2021 Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Sereno altrove.

Tendenza per sabato, 21 agosto 2021 Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Piogge di forte intensita’ sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle pianure, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

3bmeteo.com