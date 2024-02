Abruzzo: Richetti, ‘con D’Amico, proposta credibile e riformista’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Le elezioni regionali, a turno diretto e senza ballottaggio, dimostrano che chi ha un voto in più vince. Non è un sistema elettorale che consente uno spazio terzo o corse in solitaria. Abbiamo capito la lezione e in questo contesto da ora in poi partiremo dalle proposte credibili. Lo faremo in Abruzzo, dove il nostro candidato D’Amico è molto preparato e ha il profilo giusto per vincere a prescindere dal fatto che in coalizione ci siano i Cinquestelle. Ricordo a tutti che per battere l’alleanza di centrodestra servono tutti i voti: quelli del campo largo e quelli dell’area riformista, la nostra”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione Per Renew Europe a Montecitorio, poco fa ai microfoni di Agorà.