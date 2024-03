Roma, 05 mar. – (Adnkronos) – “Dobbiamo mobilitarci per portare le persone a votare in Abruzzo. Faccio un appello perché il voto fa la differenza. Marsilio è stato calato dall’alto da Roma al contrario di Luciano D’Amico. Spero che anche gli abruzzesi, come i sardi, decidano di riprendersi il proprio futuro”. Così Elly Schlein a Porta a Porta su Rai1.