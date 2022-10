AGCOM ARCHIVIA SEGNALAZIONE VIOLAZIONE PAR CONDICIO DI RICCIARDI SU POST “CAMPO DI GOLF” DEL SINDACO MASTELLA

VISTA la successiva nota del 3 ottobre 2022 (prot. n. 0282364) con la quale il competente Comitato ha trasmesso le controdeduzioni inviate in data 29 settembre 2022 dal Comune di Benevento, solo successivamente al termine assegnato dal Comitato. In particolare, il Comune di Benevento, ha rilevato, con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione, che “il post in oggetto è stato pubblicato sul profilo personale di Clemente MastellaSindaco”eche“ilcontenutodellostessopostriguardalanotiziadellaprossima apertura […] di un campo da golf per la cui realizzazione l’amministrazione comunale non partecipa ad alcun titolo”;

PRESA VISIONE del profilo Facebook denominato “Clemente Mastella Sindaco” e del post pubblicato in data 22 settembre 2022 (“A Benevento sorgerà il più grande campo da golf del Mezzogiorno d’Italia […]”), oggetto di contestazione, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficaceassolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e)favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei