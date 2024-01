AL TEATRO COMUNALE DI BENEVENTO DOPPIO SUCCESSO PER IL GRAN CONCERTO DI CAPODANNO XXXI EDIZIONE (VIDEO E FOTO)

La tradizione del grande Concerto di Capodanno si è ripetuta a Benevento con un doppio successo nello splendido scenario del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele.

La 31esima edizione dell’importante evento artistico, musicale e culturale ha dato il benvenuto al 2024 raddoppiando gli spettacoli che hanno fatto registrare una grande partecipazione di pubblico accorso per assistere all’esibizione dell’Orchestra Internazionale della Campania & Orchestra Sinfonica di Pavlodar diretta dal Maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi figlio del noto Maestro Leonardo Quadrini impegnato in una lunga tournèe in Cina.

Sul palco a presentare la serata l’avv. Mario Collarile assieme al fondatore ed ideatore dell’evento Peppe De Marco ospiti poco prima del concerto di TV7.

Sentiamo l’intervista realizzata da Alfredo Salzano