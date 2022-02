Al via, per il quarto anno, il percorso di formazione gratuito per IT Security Specialist corso IFTS “Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi”

Nei primi giorni di marzo si terrà a Roma la prima edizione di CyberSec2022, evento promosso da Cybersecurity Italia, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della sicurezza informatica su vasta scala. La prima edizione di questo evento segnala, ancora una volta, quanto il tema della cybersecurity sia ormai divenuto di rilevanza strategica per tutti i Paesi: dalle dinamiche legate alla difesa e alla sicurezza, alla politica industriale e all’avanzamento tecnologico fino alle implicazioni geopolitiche.

Su questa scia si inserisce, per la sua quarta annualità, il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dedicata alla formazione della figura di “Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi – IT Security Specialist”. Il percorso formativo giunge a questa nuova edizione forte di straordinari risultati raccolti nelle precedenti annualità: alta la percentuale dei partecipanti che, al termine della prima e della seconda edizione hanno trovato lavoro in un settore in sempre maggiore crescita.

La proposta formativa punta a formare la figura dell’“IT Security Specialist”, un professionista capace di monitorare i sistemi di sicurezza informatica sia nel settore pubblico che privato, sempre più ricercato sul mercato del lavoro: lo testimonia il fatto che, complice l’aumento dello smart working e il costante aumento degli attacchi informatici in pandemia, molte imprese italiane hanno potenziato gli investimenti in cybersicurezza tanto che nel 2021 il mercato ha raggiunto il valore di 1,55 miliardi di euro, +13% rispetto all’anno precedente.

Il percorso di formazione è sostenuto da un ampio e qualificato partenariato, guidato dall’Ente di Formazione professionale LA TECNICA di Benevento in collaborazione con l’I.T.I. G.B.B. Lucarelli (Benevento),l’ I.I.S. Aeclanum (Mirabella Eclano AV),l’ I.I.S. Palmieri-Rampone-Polo (Benevento),l’ I.I.S. Galilei – Vetrone (Benevento),l’ Università degli Studi del Sannio (Benevento), l’Università degli Studi di Salerno (Fisciano – SA), M Data System S.r.l. (Benevento), Eureka sistemi ed automazione S.r.l. (Cerreto Sannita – BN), Sanniomatica S.r.l. (Benevento), Consorzio Sannio.IT (Benevento), Comune di Benevento, Clara S.c.a.r.l. (Napoli), C.C.I.A.A. di Benevento, CLAAI – UPAPI (Benevento) costituiti in ATS “ICT CAMPUS” e altre imprese del settore ICT.

La partecipazione al corso, in maniera del tutto gratuita, sarà aperta a 20 allievi effettivi e 4 uditori di età compresa tra i 18 e i 34 anni non compiuti, residenti in Regione Campania, selezionati tramite un bando appena pubblicato che scadrà il prossimo 6 marzo, reperibile sul sito dell’ente capofila all’indirizzo www.scuolalatecnica.it/ifts

Agli ammessi verrà data la possibilità di acquisire solide competenze in ambito di sicurezza reti e infrastrutture informatiche attraverso un percorso formativo di 800 ore, di cui 480 d’aula e 320 di stage in Campania. Il corso avrà inizio nel mese di Marzo e si concluderà entro il mese di Novembre. Al termine di ciascun percorso IFTS, verranno rilasciate, previo superamento delle prove finali di verifica, una serie di importanti certificazioni quali “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”, referenziata al livello EQF 4 e costituente titolo per l’accesso ai pubblici concorsi; certificazione CISCO CCNA; certificazione in Lingua Inglese – liv. B1; certificato di frequenza PNL per la gestione dei conflitti in ambito lavorativo; certificazione delle competenze per la UFC n. 3 “Tecniche di progettazione e implementazione di soluzioni per la sicurezza dei sistemi hardware e software” relativa alla Qualificazione professionale inserita nel repertorio delle qualificazioni Regione Campania per il profilo di “Tecnico esperto di sicurezza informatica” livello EQF 5.

Inoltre, in esito al percorso formativo, saranno accertati in sede di valutazione e riconosciuti, da parte dell’Università degli Studi del Sannio, per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni, 3 crediti formativi per l’insegnamento a scelta di “Reti di Telecomunicazioni” nell’ambito degli insegnamenti a scelta libera dello studente, con dispensa senza voto (il riconoscimento dei crediti sarà possibile entro 3 anni dalla acquisizione del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore rilasciato al termine del percorso IFTS). Mentre per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica saranno rilasciati 3 crediti formativi per uno qualsiasi degli insegnamenti a scelta.

Poi, da parte dell’Università degli Studi di Salerno, sede di Fisciano (SA), Dipartimento di Matematica saranno riconosciuti 2 crediti formativi per il corso di Ottimizzazione; 2 crediti formativi per il corso di Soft Computing; 2 crediti formativi per il corso di Probabilità e statistica e 2 crediti formativi per il corso di Calcolo numerico.

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), così come sperimentato nelle precedenti annualità, rappresentano degli essenziali punti di incontro tra domanda e offerta al fine di offrire al mondo del lavoro figure professionali formate ad hoc e dunque già pronte all’inserimento nel contesto lavorativo. In questo senso diventa ancora più importante formare figure come gli esperti in sicurezza resti e sistemi informatici alla luce dell’evoluzione del mercato e della sempre maggiore richiesta di sicurezza e tutela in materia di dati e privacy.