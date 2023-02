Amministrative: Salvini, ‘se clima è quello di ieri e oggi, primavera sarà interessante’

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Mi porto via con orgoglio questo risultato straordinario, inatteso e bello, che ci dà forza. Guardiamo con orgoglio i prossimi mesi di governo; il prossimo appuntamento regionale sarà il 2 e 3 aprile in Friuli e a maggio ci saranno amministrative in tanti comuni importanti,. Se il clima è quello che abbiamo respirato ieri e oggi come Lega e centrodestra in Lombardia e Lazio sarà una primavera interessante”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, commentando i primi risultati elettorali delle elezioni regionali in Lombardia, dalla sede di via Bellerio.

“Capisco che il grande problema delle famiglie italiane sia economico, tra lo stipendio, il costo dell’abitare e delle bollette”, evidenzia Salvini. E allora, “vedremo di meritarci uno per uno i tanti voti che la Lega ha preso in Lombardia e nel Lazio”