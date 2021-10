Animali: De Bellis (Coop Lombardia), ‘contro abbandono e randagismo con Alimenta l’amore’

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – “Coop Lombardia, insieme a tutti i partner, anche quest’anno rinnova il suo impegno per supportare, attraverso il progetto ‘Alimenta l’amore’ e tutte le iniziative ad esso collegate, le realtà che in Lombardia, e non solo, sostengono le varie tematiche legate al mondo degli animali”. Così Alfredo de Bellis, vice presidente Coop Lombardia, a margine della presentazione della mostra fotografica Human Dog al Castello Sforzesco di Milano a favore degli animali e contro il randagismo.

“Uno dei temi a noi cari e che quest’anno evidenziamo con forza – prosegue De Bellis – riguarda l’abbandono degli animali e il connesso problema del randagismo. Alimenta l’amore ha sempre aiutato, attraverso la raccolta di cibo per gli animali, tutta la rete di realtà che sul territorio lombardo si occupa di curare gli animali che vengono abbandonati. Quest’anno l’iniziativa di vendita di borse di ‘Alimenta l’amore’, che ormai è diventata una consuetudine nei nostri negozi, serve proprio a finanziare un progetto di lotta al randagismo nel Sud del nostro Paese”.

Una racconta fondi che ha già dato ottimi risultati come sottolinea de Bellis. “Abbiamo pronta una prima tranche da 40 mila euro, ma siamo sicuri che arriveranno altri fondi perché le borse continuano ad essere vendute con dei numeri importanti nei nostri negozi e da quest’anno anche nei nella catena di bricolage Brico Io”.