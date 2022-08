ARTURO BASCETTA EDITORE A NEW YORK CITY: NEGLI USA I LIBRI ABE VARCANO LA PUBLIC LIBRARY

I libri delle collane storiche della ABE, soprattutto riferiti agli avvenimenti di Avellino, Benevento e del Regno di Napoli in genere, tutti prodotti da Bascetta Editore Arturo, sono stati acquisiti dalle più importanti librerie d’America: da i primi esemplari sono anche a New York. Dopo le Università di Harward, Monumenta Historica della Germania, Oxford, l’Università della Pennsylvania, anche New York gratifica i nostri sforzi e soprattutto quelli degli autori della ABE che vedono coronarsi dei piccoli sogni per studiosi e professori che ci leggono Oltreoceano. Pubblicare con ABE significa davvero farsi conoscere dagli Appennini alle Ande. Un successo incredibile per un piccolo editore come ABE, nato appena 36 anni fa e partito dall’Arco di Pietrastornina, scalando, anno dopo anno le frastagliate vette delle librerie e degli archivi del mondo che solitamente si conquistano per gli studi scientifici da team di grandi esperti internazionali.‘Ora si aprono altri portoni per ABE – ha commentato il titolare della preziosa casa editrice con sede fra Avellino e Benevento – con le prossime fiere, da Venosa a Siviglia, che ci vedranno protagonisti anche in Europa, passando per la canzone napoletana al teatro Cortese di Napoli, per poi chiudere come ogni anno con gli amici di Avellino e di Benevento’. Del resto ABE Napoli, questo il nuovo marchio coniato dalla sede di via Mancini di Arturo Bascetta, è ormai nella rosa dei piccoli editori del Sud Italia, e sicuramente fra i primissimi in Campania, avendo sfiorato l’1% della produzione sul territorio (dati istat 2020), con quasi 100 titoli pubblicati lo scorso anno. ‘Sono trascorsi tanti anni – ha concluso Bascetta – da quei miei primi libri su Pietrastornina e Papa Paolo IV di Santangelo a Scala, che mi fecero vincere il premio Cillo Palermo al Gambrinus di Napoli. All’epoca ero uno sbarbatello, ma se ci penso sono passati quasi 40 anni’.