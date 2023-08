ASL BN: BONUS PARRUCCA PER I PAZIENTI IN TERAPIA CHEMIOTERAPICA

La Regione Campania, per sostenere ed alleviare il disagio psicologico dei pazienti affetti da alopecia (perdita di capelli) conseguente a terapia chemioterapica, concede ai residenti in campania un contributo nella misura massima di euro 400,00 per l’acquisto di una parrucca (Legge regionale n. 18/2022).

Possono accedere al contributo prioritariamente i cittadini il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE ) è pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza esclusione dei richiedenti con valore superiore, ammessi qualora vi fosse sufficiente disponibilità finanziaria.

La richiesta deve essere inoltrata al Distretto Sanitario dell’ASL BN a cui afferisce il comune di residenza del cittadino che richiede il beneficio, tramite apposito modulo scaricabile dal sitowww.aslbenevento.it entro il , completa della documentazione medica di una struttura della Rete Oncologica Campana o di altra azienda sanitaria pubblica o accreditata, riportante la diagnosi e la certificazione dell’effettuazione del trattamento chemioterapico, corredata da certificazione ISEE.