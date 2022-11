Atletica: Test per Jacobs, ‘carico per nuova stagione, non vedo l’ora di Parigi 2024’

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Marcell Jacobs si prepara per una nuova importante stagione. Sotto la supervisione dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni il bicampione olimpico è stato sottoposto ad alcuni test per l’analisi della ritmica della corsa veloce presso la pista dello Stadio Paolo Rosi e, all’interno del laboratorio, ha svolto test specifici per la valutazione della forza muscolare al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma.

“Sono test fondamentali -racconta il velocista azzurro- per me e per il mio team guidato dal mio allenatore Paolo Camossi. È importante capire con quale arto spingo di più e in cosa posso migliorare: dobbiamo lavorare sui particolari per riuscire ad andare ancora più forte”. Jacobs ha fatto un’analisi a tutto tondo: “Sto molto bene. Questa è la terza settimana di preparazione in vista della prossima stagione. Sento la fatica ma già non vedo l’ora di iniziare le gare. Obiettivi? Voglio far bene ai Campionati Europei indoor di Istanbul a inizio marzo. Poi ci saranno i Mondiali outdoor: è l’unica medaglia che mi manca, è l’obiettivo dell’anno”.

Quest’anno i problemi fisici hanno limitato la continuità della stella che trionfò ai Giochi di Tokyo: “Appena ci sentiamo bene, noi atleti vogliamo gareggiare. Nella nuova stagione voglio arrivare al massimo della forma quando più conta. Abbiamo già dimostrato diverse volte di esserne in grado. Parigi 2024? Sarà un altro grandissimo obiettivo. Ci arriverò da bicampione olimpico in carica e non so cosa proverò. Non vedo l’ora”.